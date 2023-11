Zum 100. Geburtstag von Maria Callas: Das bedeutenste Konzert der Operndiva im Kino

Sie gilt als "die Stimme des 20. Jahrhunderts": Maria Callas war eine der meistdiskutierten Operndiven des 20. Jahrhunderts. Am 2. Dezember wäre die gebürtige New Yorkerin mit griechischen Wurzeln 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wirft "Callas – Paris, 1958" einen Blick zurück auf den wohl bedeutendsten Moment in Callas' Karriere. Der Konzertfilm unter Regie von Tom Volf ist am 2. Dezember einmalig in Farbe, in 4K-Auflösung und mit Dolby-Atmos-Surround-Sound in ausgewählten Kinos zu sehen.