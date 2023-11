"Martin Rütters Tierheimhelden": Kritik zur neuen Doku-Reihe bei VOX

Ungewöhnlich ist die zweite Etappe in der Wildtierauffangstation, wo hektischer Hochbetrieb herrscht. Vom Tierpfleger Jacek Nitsch erfährt Rütter dort, welche Herausforderungen auf das Team mit jedem Frühsommer zukommen. So müssen etwa von ihren Eltern verlassene Vogelküken im Akkord aufgepäppelt werden. Eine Arbeit, die den sonst in sich ruhenden Hunde-Experten Rütter schnell ins Schwitzen bringt.

Ungeeignete Menschen für sensible Tiere

Im Hundehaus sind Marcels Erfahrungen und Künste gefragt. Besonders in Atem hält ihn der Münsterländer-Mischling Loki. Der Hund reagiert aggressiv, wenn er sein Spielzeug abgeben soll. Doch solange Loki so unberechenbar ist, dürfte er sich schwertun, ein neues Zuhause zu finden. Also kümmert sich Marcel zusammen mit der Pflegerin Sabrina in einer Extra-Trainingseinheit um den Vierbeiner.