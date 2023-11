"TV total Wok WM": Alle Infos zur Live-Show mit Sebastian Pufpaff

Es ist wieder Zeit sich in die Woks zu schmeißen. Sebastian Pufpaff lädt zur 15. Wok-WM ein. Erstmals sitzt der "TV Total"-Moderator selbst im Kochgerät. Wer wird der Wok-Weltmeister 2023?

20 Jahre sind vergangen, seit bei Thomas Gottschalks "Wetten, dass..?" die Geburtsstunde einer damals völlig neuen Trendsportart schlug. Stefan Raab setzte als Pate eine Fahrt in einem Wok ein. Der Entertainer gewann die Wette – und ließ es sich trotzdem nicht nehmen, in der chinesischen Pfanne sitzend eine Bobbahn hinunterzufahren. Noch im selben Jahr deklassierte Raab bei der ersten "Wok WM" in Winterberg die prominente Konkurrenz.