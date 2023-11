"Bauer sucht Frau": Hier gibt es die Infos zur 19. Staffel

Das ist bisher bekannt

Zwölf Bauern und drei Bäuerinnen suchen in der kommenden Staffel „Bauer sucht Frau“ auf RTL nach der großen Liebe. Und auch Inka Bause, die beliebte Moderatorin darf dabei natürlich nicht fehlen. Sie wird dann zum 19-mal durch die Sendung führen. Was für eine lange Zeit! Sie greift auf einen großen Erfahrungsschatz in Sachen Dating zurück: So verkuppelte sie schon sehr erfolgreich Paare wie Iris und Uwe Abel. Die beiden sind mittlerweile schon 10 Jahre verheiratet. Auf ihrem Instagram-Account teilte die 55-jährige dazu mit: „Heute vor 10 Jahren haben wir unsere Traumhochzeit gefeiert“. Seitdem gehen die beiden Hand in Hand durchs Leben. Natürlich ist nicht immer alles rosig, aber sie halten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Dann fliegen auch mal die Fetzen. Doch das gehört zu einer Ehe doch dazu und das Traumpaar scheint verliebt, wie am ersten Tag! Wie romantisch! Hier hat Verkupplungsexpertin Inka Bause ganze Arbeit geleistet. Auch Anna und Gerald Heiser führte die Moderatorin erfolgreich zusammen. Sie krönten ihr Liebesglück mit einer Hochzeit und zwei gemeinsamen Kindern.