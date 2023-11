Darum geht's in der neuen "Giovanni Zarrella Show"

Moderator Giovanni Zarrella lädt ein – und die Stars und Sternchen der Musikbranche kommen gerne. Am Samstagabend geht die beliebte Show in eine neue Runde.

Moderator Giovanni Zarrella lädt ein – und die Stars und Sternchen der Musikbranche kommen gerne. Am Samstagabend geht die beliebte Show in eine neue Runde.Einen Abend mit zahlreichen musikalischen Topgästen – das verspricht wieder „Die Giovanni Zarrella Show“. Zur Livesendung im Berliner Velodrom haben sich nationale wie internationale Größen angekündigt. Unter anderem werden Matthias Reim, Sohn Julian Reim und Tochter Marie Reim zu Gast sein. Während Vater Matthias ein Medley seiner größten Hits präsentiert, hat Sohn Julian seinen neuesten Song „Aphrodite“ im Gepäck. Marie singt gemeinsam mit Tim Peters den Titel „Jemand träumt von Dir“. Ebenso wird Peter Maffay auf der Bühne stehen, der mit Sängerin Anastacia im Duett auftritt. Dabei wird aus dem Maffay-Klassiker „So bist Du“ in der gemeinsamen Version der Song „Just You“. Weitere Gäste sind Roland Kaiser, Andrea Berg, Sarah Engels, Ben Zucker, Johannes Oerding und der Schweizer Musiker SEVEN.