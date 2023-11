"Winterreise": Kritik zur Buchverfilmung mit Bruno Ganz

Zur späten Stunde zeigt die ARD das Drama "Winterreise", das von einer jüdischen Familie erzählt, die in die USA auswanderte. Bruno Ganz ist darin in seiner letzten Rolle zusehen. Er verkörpert den Vater des Radiomoderators Martin Goldsmith, der gemeinsam mit seinem Sohn tief in der Vergangenheit wühlt.