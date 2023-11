Bei "Das perfekte Dinner" kamen nicht nur Nettigkeiten auf den Tisch

Letzte Woche wurde bei "Das perfekte Dinner" noch auf hoher See gekocht, nun gibt es Leckeres am Rhein serviert. Im Dienste des RTL-Spendenmarathons luden fünf Düsseldorferinnen zum Essen ein. Auf den Tisch kamen nicht nur Nettigkeiten. Eine Teilnehmerin verabschiedete sich schon am ersten Abend aus der Sendung.