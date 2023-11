Brexit-Politiker Nigel Farage zieht ins Dschungelcamp

Nigel Farage hat einst die Brexit-Kampagne angeführt – und sich dann aus der Politik zurückgezogen. Nun geht es für den früheren Chef der UK Independence-Partei (UKIP) ins britische Dschungelcamp. Der produzierende Sender ITV bestätigte am Montagabend den baldigen Einzug des rechtspopulistischen Ex-Politikers in die Reality-Show "I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here!", dem britischen Pendant zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Auch Farage selbst machte seine Teilnahme auf X (ehemals Twitter) offiziell.