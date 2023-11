"Totengebet": Kritik zum Krimi mit Jan Josef Liefers

Vor der Tür des Berliner Rechtsanwalts Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) steht die junge Amerikanerin Rachel Cohen (Mercedes Müller). Nach dem Tod ihres Stiefvaters will sie herausfinden, wer ihr Erzeuger ist. Dafür kommen vier befreundete Männer infrage. Alle studierten Anfang der 90-er in Boston und waren in Rachels Mutter verliebt. Joachim Vernau ist einer von ihnen. In "Totengebet", der fünften Verfilmung eines Vernau-Bestsellers aus der Feder Elisabeth Herrmanns, hilft der Anwalt seinem Schützling, die möglichen Väter ausfindig zu machen. Wie in einem Thriller nicht anders zu erwarten, fließt dabei Blut. Offenbar hat jemand etwas dagegen, dass alte Geheimnisse gelüftet werden.