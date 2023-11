Max Suhr über seine Art von Liebesbeweis für Claudia Obert: "Dadurch zeig' ich es ihr"

Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) sind mit ihrem großen Altersunterschied und ihrem exzentrischen Lebensstil das perfekte Paar für die VOX-Doku "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders". Darin gaben die beiden einen Einblick in ihr Privatleben und die trinkfreudige Unternehmerin zeigte sich von einer ungewohnten Seite beim gemeinsamen Ibiza-Urlaub.

Die Reality-Queen und ihr Freund haben sich bei ihrem Urlaub auf Ibiza vom VOX-Team begleiten lassen. Mit auf die Reise nahm die Unternehmerin zwei Freundinnen. Die 26-jährige Eve aus Berlin und die 36-jährige Claudia, plus ihrer kleinen Tochter, dem Patenkind von Claudia Obert, zogen in die Urlaubsvilla ein. Doch war es wirklich eine gute Idee, die zwei Single-Frauen mitzunehmen?

Taffe Unternehmerin, ganz weich Dass die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin und Max Suhr eine offene Beziehung führen, ist längst bekannt. Somit war es auch eigentlich kein Problem, dass Max Suhr die ganze Nacht mit Eve durch die Clubs gezogen ist, ohne die 62-Jährige. Gelaufen sei allerdings nichts zwischen ihnen, erklärte der 25-Jährige. Dennoch schien die Stimmung am nächsten Morgen leicht angespannt, als Max Suhr weiterhin seine Aufmerksamkeit Eve schenkte.

"Freundin sag' ich zu niemanden mehr", oft wurde Claudia Obert in ihrem Leben bereits enttäuscht. Damit das nicht mehr passiert, setzt die taffe Unternehmerin ganz auf sich: "Ich hab' keine hohe Meinung von Männern und ich hab' keine hohe Meinung von Frauen. Ich hab' nur eine hohe Meinung von mir". Dennoch scheint Max Suhr ihr Herz berührt zu haben, wie Claudia Obert strahlend feststellt. Dabei zeigt der abgebrühte Reality-Star ab und zu eine ungewohnt sensible Seite. Beim Kuscheln am Strand, wollte die Hamburgerin von ihrem jungen Lover wissen, ob er ihren Anblick am Strand peinlich findet, aufgrund ihres Alters. Auch wenn es kein Kompliment für eine gute Figur von dem 25-Jährigen gab, so verneinte er dies zumindest.

"Ich kann meine Gefühle nicht so zeigen. Ich weiß nicht, woran das liegt" Coole Drinks, schöne Menschen und ein Hauch von Exklusivität: Als Nächstes sollte der Tag zur Nacht gemacht werden im Nassau Beach Club. Doch so richtig wollte die Party-Stimmung noch nicht bei der kleinen Truppe aufkommen, daher orderte die 62-Jährige das "Champagner-Boot" im Wert von 750 Euro. Während Max Suhr, Eve und Claudia die Korken knallen ließen, zog sich Claudia Obert an den Strand zurück. Die laute Techno-Musik ist nicht nach dem Geschmack der Hamburgerin.

"Ich hatte schon so viele Dreier, Gangbangs und Gruppen-Sex-Partys und der ganze Quatsch. Jetzt bin ich froh, wenn ich irgendwo in Ruhe sitzen kann", erklärte sie entspannt dem VOX-Kamera-Team. Beim Gang aus dem exklusiven Club übernahm dann Claudia Obert die Rechnung und wurde rund 1300 Euro los. "Ich muss mein Geld so schwer verdienen und dann schmeiß’ ich das so zum Fenster raus. Bin ich eigentlich noch ganz tacho...?", scherzte die Selfmade-Millionärin beim Bezahlen. "Hauptsache ich werf' es in deine Richtung", ergänzte sie ihren Spruch zu ihrem Max, der bestätigte: "Ja, der Rest ist mir egal "

Taten zählen mehr als Worte Sind solche Sprüche ernstgemeint? "Ich kann meine Gefühle nicht so zeigen. Ich weiß nicht, woran das liegt", will Max Suhr für Aufklärung sorgen. Seine Liebe, würde er seiner Partnerin auf seiner Weise zeigen, zum Beispiel immer für sie dazu sein: "Dadurch zeig' ich es ihr. Also nicht, dass ich ihr tausendmal 'Ich liebe dich' sage".