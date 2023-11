Darum verlässt Dr. Johannes Wimmer überraschend die NDR-Talkshow

Nach gut einem Jahr ist Schluss: TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer (40) hängt seine NDR-Talkshow-Karriere an den Nagel. Seit September 2022 begrüßte er gemeinsam mit Bettina Tietjen (63) Prominente aus dem deutschen Fernsehen, aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Am kommenden Freitag, 17. November, wird er die zweitälteste noch laufende Talkshow im deutschen Fernsehen zum letzten Mal moderieren, wie sein Management am Montag mitteilte.

Dass es bald ein Comeback geben wird, steht jedoch bereits fest: Am Freitag, 29. Dezember, wird der Moderator noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo durch das Best of "NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023" führen, wie aus einem öffentlichen Statement hervorgeht. Wer 2024 in seine Fußstapfen treten wird, ist bislang noch nicht bekannt.