"Unter uns"-Star Claudelle Deckert mit 49 Jahren Oma geworden

Claudelle Deckert ist erstmalig Großmutter geworden. Romy, die Tochter der Schauspielerin, hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. "Vom Bauch direkt in unser Herz", schreibt die 26-Jährige auf Instagram. "Wir sind voller Liebe, Freude und Glück und genießen das Kennenlernen." In den Kommentaren des Beitrags, in dem die kleine Hand des Neugeborenen zu sehen ist, verrriet Claudelle Deckert zudem den Namen ihres Enkelsohns: Charles Dean Deckert.