Premiere im „Sommerhaus der Stars“: So endete das große Finale

Da waren es nur noch vier – Nach dem Auszug von Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, traten die übrigen vier Paare in direkten Duellen gegeneinander an. Das erste Spiel erforderte nicht nur Balance, sondern auch gute Kommunikationsfähigkeiten. Balancierend auf einem schmalen Balken, sollten kleine Klötze auf einem beweglichen Untergrund gestapelt werden. Maurice und Riccarda spielten gegen Hanna und Jessica, wobei letztere den Kürzeren zogen und das Spiel verloren. Auch Serkan und Samira verloren die erste Runde und mussten erneut ins Duell. Gleiches Spiel, gleiche Regel, neue Duellanten. Hochkonzentriert wippten sich die Serkan, Samira, Hanna und Jessica auf den schmalen Balken um wenige Schritte nach vorne und zurück. Schlussendlich siegten Serkan und Samira, was den Rauswurf für Hanna und Jessica bedeutete.

Neuer Tag, neues Glück. Das hofft zumindest Maurice, dem die vergangene Nacht besonders nachhing: „Ich habe nur von Spielen geträumt.“ Der Druck unter den Halbfinalisten war spürbar groß. Bei „Ich quetsch dich aus“ durften die Teilnehmer in saugfähige Kostüme schlüpfen und sich in ein Wasserbecken schmeißen. Anschließend mussten die Kostüme bestmöglich über einem Gitter ausgewrungen werden, bis ein markierter Pegelstand erreicht war. Ob alleine oder zu zweit war dabei jedem Paar selbst überlassen. Justine und Arben sowie Serkan und Samira siegten um Haaresbreite vor Maurice und Riccarda. Für Maurice ein Weltuntergang: „Eine Sekunde!“, rief er aufgebracht und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

Jede Menge Klärungsbedarf beim großen Wiedersehen

Obwohl sich Arben und Justine zunächst einen kleinen Vorteil erspielen konnten, reichte es am Ende nicht für den Sieg. Fassungslos sahen sie Serkan und Samira beim Jubeln im Konfettiregen zu. Zum ersten Mal in der Geschichte vom „Sommerhaus der Stars“ holte sich ein Nachrücker-Paar den Sieg und damit 50.000 Euro. Serkan und Samira konnten ihr Glück kaum fassen. Doch was haben die anderen Sommerhaus-Kandidaten dem Gewinnerpaar noch zu sagen? Beim großen Wiedersehen kommende Woche treffen fast alle Teilnehmer noch einmal aufeinander. Gigi und Dana sowie Can und Walentina werden nicht dabei sein. „Ich kann versprechen, es geht richtig lautstark zu, denn es gibt jede Menge Klärungsbedarf“, betont Moderatorin Frauke Ludowig.