"Wir sind Teens und ihr seid alt": Kritik zum neuen TV-Experiment bei VOX

Die Einsamkeit im Alter erreichte in den vergangenen drei Jahren eine neue Dimension: Die Corona-Pandemie zwang die Leitung von Pflegeheimen in ganz Deutschland, die erlaubten Besuche auf ein Minimum zu reduzieren. Zwar blieben so viele gebrechliche Seniorinnen und Senioren von einem womöglich schweren Krankheitsverlauf verschont, gleichzeitig litten jedoch viele unter dem Fehlen sozialer Kontakte.

Auch hinter den definitionsgemäß vor 2012 geborenen Jungen und Mädchen liegen prägende Jahre des Verzichts: Ausgerechnet in der Altersspanne, in der normalerweise Freundschaften geschlossen, Dinge ausprobiert und Grenzen überschritten werden, zwang Corona die Jugendlichen ins Home Schooling ohne Partys oder Klassenfahrten. Umso ertragreicher könnte deshalb der Austausch mit der ebenfalls isolierten Seniorengeneration sein. Vier Wochen lang lernen sich beide Parteien bei gemeinsamen Aktivitäten unter professioneller Begleitung kennen. Neben Action Painting stehen unter anderem das gemeinsame Kochen und Musizieren auf dem Programm. Den Abschluss bildet ein Gemeinschaftsprojekt.

"Wir sind Teens und ihr seid alt" ist die Fortsetzung von "Wir sind klein und ihr seid alt": Das TV-Experiment wurde von der britischen Sendung "Old People's Home for 4 Year Olds" inspiriert und zwischen 2019 und 2020 in insgesamt sieben Folgen, verteilt auf zwei Staffeln ausgestrahlt. 2020 gewann "Wir sind klein und ihr seid alt" den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment". Folge zwei von "Wir sind Teens und ihr seid alt" läuft am Mittwoch, 22. November, um 20.15 Uhr, bei VOX.