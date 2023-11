"Der Pianist"-Darsteller Adrien Brody: “Ich ziehe mich gerne zurück”

Seit vergangenem Jahr tobt sich Hollywoodstar Adrien Brody in der TV-Welt aus und mimt in der Serie “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” (zu sehen auf Sky & WOW) den legendären “Los Angeles Lakers”-Coach Pat Riley. Dass er nun auch in der aktuell zweiten Staffel in die Ära der 80er-Jahre zurückkehren durfte, war für den 50-Jährigen eine besonders große Ehre. Im Interview mit uns verriet Adrien Brody daher strahlend: “Mir war es wichtig, mit meiner Darstellung Pat Riley als Person gerecht zu werden. Ich bin mit so viel Bewunderung für Pat aufgewachsen und ich hoffe, dass ich den Mann so präsentieren konnte, wie wir ihn alle kennen und lieben. Es war ein Privileg, ihn zu spielen. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht auch nervenaufreibend war.”