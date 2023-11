Heinos Frau Hannelore ist tot: "Ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen"

Vor 46 Jahren lernten sich Heino und Hannelore beim Dreh des Films „Blau blüht der Enzian“ kennen. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Seit dem gingen die beiden durch dick und dünn. "Ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen", sagte die Schlager-Legende vor einigen Jahren in einem Interview mit "Bild". Doch leider ist der Tag nun gekommen. Im Ehebett soll Hannelore an einem Herzstillstand gestorben sein. Zu der Zeit befand sich Heino in Berlin, um für die TV-Show „Kiwis große Partynacht“ aufzuzeichnen.