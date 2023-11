"Temptation Island VIP": Heimliche Handyaufnahme zeigt Fremdflirt

Kader Loth will sich nicht länger von den Sorgen um Isi beuteln lassen und bricht gemeinsam mit zwei Single-Männern zu einem Bootstrip auf. „Ich werde mich fallen lassen und von den Jungs bedienen lassen“, beschließt die 50-Jährige. Der Plan geht auf, Kader bekommt nicht nur eine ausgiebige Handmassage, sondern auch Snacks und kühle Getränke gereicht. Trotz guter Ablenkung schwenkt das Gespräch schnell um. Die Bilder von Isi hängen Kader nach: „Er tut Dinge, die er mir selbst verboten hat. Er lässt sich anfassen, er lässt sich massieren.“ Wenn Ehemann Isi das hören könnte, wäre er mit Sicherheit nicht mehr so tiefenentspannt bei seinem nächsten Lagerfeuer. Aber so funktioniert das Konzept der Sendung bekanntlich nicht. Erst nach zwei Wochen werden die Paare wieder aufeinandertreffen und entscheiden, ob sie weiterhin zusammenbleiben möchten.

Emma und Umut fühlen sich unbeobachtet

Zwischen Jana-Maria und Umut kriselte es bekanntlich schon vor der Teilnahme an diesem Format. Dass sich Umut bestens mit Verführerin Emma versteht, bleibt in der Männer-Villa niemandem verborgen. „Sie hat Gefühle für ihn“, ist sich Isi sicher. Bei einem gemeinsamen Date flirten Emma und Umut was das Zeug hält. Das beweisen heimliche Handyaufnahmen eines Mitarbeiters der Produktion. Weil sich Emma und Umut unbeobachtet fühlen, kommen sich die beiden gefährlich nahe. Sie legt den Arm um ihn, die Gesichter nähern sich an. Ob wirklich ein Kuss gefallen ist, lässt sich nicht genau sagen. Fest steht in jedem Fall: Die zwei verstehen sich bestens. Das wird auch beim Spiel „Wahrheit oder Pflicht“ deutlich. Hier haben die vergebenen Promi-Damen ihren Männern Aufgaben und Fragen gestellt, um sie zu prüfen.