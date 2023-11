Bambi-Verleihung kehrt zurück: Senta Berger erhält Auszeichnung für Lebenswerk

Nach drei Jahren ohne Bambi-Verleihung werden am Donnerstag wieder herausragendsten Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche geehrt. Senta Berger soll an dem Abend für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden.

Ehrung für die vielseitige Schauspielerin Senta Berger

"Das Lebenswerk von Senta Berger in Worte zu fassen, ist eine Herausforderung, an der man schnell scheitern kann. Egal ob auf der Leinwand, auf der Bühne oder im Fernsehen – Senta Berger berührt die Zuschauer seit Jahrzehnten. In Schubladen konnte man Senta Berger dabei nie stecken", heißt es in der Begründung der Bambi-Jury.