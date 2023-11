Wiedersehen der "Sommerhaus"-Stars: Jetzt gibt es Krawall im TV-Studio

Jede Menge Klärungsbedarf

Premiere im „Sommerhaus der Stars“: Nachrücker-Paar gewinnt das große Finale

Da waren es nur noch vier – Nach dem Auszug von Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, traten die übrigen vier Paare in direkten Duellen gegeneinander an. Das erste Spiel erforderte nicht nur Balance, sondern auch gute Kommunikationsfähigkeiten. Balancierend auf einem schmalen Balken, sollten kleine Klötze auf einem beweglichen Untergrund gestapelt werden. Maurice und Riccarda spielten gegen Hanna und Jessica, wobei letztere den Kürzeren zogen und das Spiel verloren. Auch Serkan und Samira verloren die erste Runde und mussten erneut ins Duell. Gleiches Spiel, gleiche Regel, neue Duellanten. Hochkonzentriert wippten sich die Serkan, Samira, Hanna und Jessica auf den schmalen Balken um wenige Schritte nach vorne und zurück. Schlussendlich siegten Serkan und Samira, was den Rauswurf für Hanna und Jessica bedeutete.

