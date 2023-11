"Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan lästert über "böse Streaming-Dienste"

Der Biopic "Oppenheimer" gehört zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Das Werk von Christopher Nolan begeisterte Kritiker wie Kinobesucher gleichermaßen. Bei einem Event in Los Angeles wurde der Film gezeigt. Der Regisseur war höchstpersönlich anwesend und nutzte die Gelegenheit, um gegen Streamingdienste zu sticheln.

Der Biopic "Oppenheimer" gehört zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres, das Werk von Christopher Nolan begeisterte Kritiker wie Kinobesucher gleichermaßen. Bei einem Event in Los Angeles, welches unter dem Motto "The Story of Our Time: The Making of 'Oppenheimer'" stand, wurde der Film erneut aufgeführt. Wie "Variety" berichtete, sprach Nolan höchstpersönlich einige einleitende Worte – und machte abermals seine Liebe zum Kino deutlich.

Darum sollten sich die Zuschauer den Film am besten auf Blu-ray anschauen Es sei viel Zeit und Arbeit in die "Oppenheimer"-Blu-ray gesteckt worden. Die am 22. November auch in Deutschland erhältlich sein wird, Grund dafür ist die Geräuschkulisse des Films, die weiterhin erhalten bleiben soll, erklärte Nolan. Deswegen sollten sich die Kinobesucher die Blu-ray kaufen, anstatt "Oppenheimer" auf Streamingdiensten abzurufen: "Ich bin für meine Liebe zum Kino bekannt und habe mein ganzes Leben darauf verwendet, aber die Wahrheit ist, dass die Art und Weise, wie der Film zu Hause herauskommt, genauso wichtig ist", sagte der 53-jährige Regisseur.

Nolan weiter: "'The Dark Knight' war einer der ersten Filme, den wir speziell für die Blu-ray-Veröffentlichung formatiert haben, weil das damals eine neue Form war." Bei "Oppenheimer" wurde "viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit in die Blu-ray-Version gesteckt". Man habe "versucht, die Fotografie und den Ton zu übersetzen und das in den digitalen Bereich zu übertragen, mit einer Version, die man kaufen und zu Hause besitzen und in ein Regal stellen kann" – und "kein böser Streaming-Dienst" auf die Idee kommt, "sie einem zu stehlen."

Die Hauptrolle des J.R. Oppenheimer wird von "Peaky Blinders"-Star Cillian Murphy gespielt, mit dem Nolan bereits für "Inception" und "Dunkirk" arbeitete. In weiteren Hauptrollen sind Matt Damon, Robert Downey Jr. und Emily Blunt zu sehen. "Oppenheimer" ist mit einem Einspielergebnis von fast einer Milliarde Dollar das bisher erfolgreichste Biopic der Kinogeschichte.