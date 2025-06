Verlobt und im Pool: Andrea Kiewel sorgt für Doppel-Überraschung im Fernsehgarten

Bei der vergangenen Ausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" strahlte die Sonne – vielleicht sogar etwas zu sehr. Den Gästen war die Hitze anzusehen und auch Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel holte sich am Ende der Sendung Abkühlung – im Pool. Vorher hatte sie mit einer ganz besonderen Ankündigung überrascht.

Bei 35 Grad eine ganze Sendung live zu moderieren oder in derselben aufzutreten, muss herausfordernd sein. Bei der vergangenen Ausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" war diese Anstrengung den Beteiligten anzusehen. Auch Moderatorin Andrea Kiewel stand der Schweiß im Gesicht. Die Hitze machte der 60-Jährigen offenbar sogar so sehr zu schaffen, dass sie sich am Ende der Sendung zu einer drastischen Maßnahme entschied, um sich eine dringend benötigte Abkühlung zu holen.

Der Poolsprung Für die passenderweise unter dem Motto "Sommerfeeling" stehende Ausgabe trug die Moderatorin ein Seidenkleid mit pink-blauem Muster. Womit das Publikum vor Ort und an den Bildschirmen vermutlich eher nicht gerechnet hatte: dass Kiewel ihr Outfit auf seine Wassertüchtigkeit testen würde. Denn um der Hitze zu entkommen, sprang Kiewel einfach spontan in den "Fernsehgarten"-Pool – mit Soundtrack: Die schwedische Popgruppe Alcazar sang währenddessen ihren Hit "Crying at the Discoteque" – entgegen der Gepflogenheiten der Sendung sogar live, wenn auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer die musikalische Qualität des Dargebotenen infrage stellten. Andrea Kiewels Sprung in den Pool passierte diesmal freiwillig: Anfang Juni war sie schon einmal im kühlen Nass gelandet – bei einer missglückten Showeinlage.

Ihre Abkühlungsaktion war allerdings nur eine von zwei großen Überraschungen rund um die "Fernsehgarten"-Moderatorin. Bereits zu Beginn der Show hatte Kiewel aufregende Neuigkeiten aus ihrem Privatleben zu verkünden: "Sie hat ja gesagt", sagte sie und hielt einen Ring an ihrem Finger in die Kamera, um so ihre Verlobung bekannt zu machen. Andrea Kiewel ist mit einem Mann aus Israel zusammen. In der vergangenen Woche konnte sie die Moderation des "Fernsehgarten" nicht übernehmen, weil sie aufgrund der Sperrung des israelischen Luftraums im Zuge der Eskalation im Nahen Osten Israel nicht verlassen konnte.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!