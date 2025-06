Kaum wiederzuerkennen! So sah Jan Josef Liefers zu Beginn seiner Karriere aus

Jan Josef Liefers wuchs in Dresden in der DDR auf. Obwohl sein Vater Regisseur und seine Mutter Schauspielerin war, entschied er sich zunächst für eine Tischlerlehre und begann erst mit 19 Jahren sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Danach übernahm Liefers immer wieder kleine und große Rollen in deutschen Filmen.