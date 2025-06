"Kaulitz & Kaulitz": Bill offenbart, was bei Netflix nicht zu sehen war

Lange haben die Fans von Bill und Tom Kaulitz der neuen Staffel "Kaulitz & Kaulitz" entgegengefiebert. Nun sind endlich alle Folgen draußen. Doch auch nach der finalen, achten Episode blieben einige Fragen ungeklärt – eine davon hat Bill jetzt im gemeinsamen Podcast beantwortet.

Vor etwas mehr als einer Woche ist die zweite Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix gestartet. In acht Folgen konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer Bill (35) und Tom Kaulitz (35) wieder hautnah in ihrem Leben begleiten – vor allem für Bill gab es dabei extreme Höhen und Tiefen.

In der letzten Folge der Staffel ist zu sehen, wie auch der zweite Anlauf mit Bills jetzigem Ex-Freund Marc Eggers (38) scheitert. Der YouTuber und Ballermann-Star sollte Bill eigentlich auf seiner Tour begleiten – doch kurz vorher sagt er ihm per SMS ab. "Als er nicht in den Flieger gestiegen ist, war es eigentlich klar, dass es vorbei ist zwischen uns", erklärt Bill sichtlich verletzt in der Szene. Das Kapitel Marc und Bill scheint damit also endgültig vorbei zu sein.

An anderer Stelle gab es dagegen nach der Reality-Show noch einige offene Fragen. Denn: Bevor Marc und Bill ihrer Beziehung offiziell eine zweite Chance gaben, organisierte Tom Kaulitz zwei Blind-Dates für seinen Bruder. Keon und Jordan heißen die beiden Männer, die Tom heimlich auf eine Grillparty ihres gemeinsamen Freundes Miguel schmuggelte und als "neue Kontakte aus dem Fitnessstudio" vorstellte.

Bill Kaulitz lüftet das Geheimnis, was in der Serie nicht zu sehen war Bill wurde bereits zu Beginn stutzig, am Ende flog Toms geheimer Plan dann komplett auf. In der Serie verbringt die Gruppe dennoch einen scheinbar harmonischen Abend zusammen, auch wenn, so Bill, "die große Liebe nicht dabei war" – doch wie ging es danach eigentlich weiter?

In der Serie tauchen Keon und Jordan in den folgenden Episoden nicht mehr auf. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hat Bill nun verraten, woran das – zumindest bei Single-Mann Jordan – lag.

"Ich wollte noch ein kleines Inside geben, das habe ich vergessen, weil ich glaube, viele Leute interessiert bei 'Kaulitz & Kaulitz': 'Wie gingen denn bestimmte Sachen weiter?'", beginnt Bill das Thema in der neuen Podcast-Folge am Mittwoch.

Tom Kaulitz: "Das war ein Zuhälter" Anschließend geht er dann auch direkt auf den – weniger harmonischen – Ausgang des Blind-Dates ein: "Also der Jordan zum Beispiel, von dem Date, der war ganz angepi...st, dass ich nicht mit ihm nach Haus gegangen bin", erklärt Bill. Offenbar hatte sich der Single-Mann mehr von dem Abend mit dem Tokio-Hotel-Star erhofft und diesem damit etwas vor den Kopf gestoßen. Bill betont: "Also der war schon so angepi...st, dass ich dachte: 'Okay, jetzt entspann dich mal!'"

"Wer weiß, vielleicht war das gar kein Matchmaker, sondern das war irgendwie ein Escort-Service", rätselt Bill im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder. "Das war ein Zuhälter", so das knappe Fazit von Tom. Er ergänzt lachend: "Das sagt man heute so, Zuhälter, Matchmaker, das ist ein und das Gleiche." Wie ernst gemeint diese Aussage war, sei dahingestellt. Doch feststeht: Weder mit Keon und Jordan noch mit Ex-Freund Marc gab es für Bill ein Liebes-Happy-End.

