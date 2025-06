Armin Laschets bitteres Eingeständnis: Deutschland "zur Zuschauerrolle verdammt"

Mit der am Dienstagmorgen bestätigten Waffenruhe ist der Krieg im Iran erst einmal auf Pause gestellt. Nach dem US-Angriff auf Irans Atomanlagen und dem kalkulierten iranischen Gegenschlag lässt sich Donald Trump als Friedenspatron feiern. Folgerichtig fragte Eva-Maria Lemke im ZDF-"Morgenmagazin" bei Armin Laschet nach: "Wirkt die Methode Trump?" Der CDU-Politiker entgegnete: "Ob sie überall wirkt, weiß ich nicht. Aber in diesem Konflikt wirkt sie. Er hat gezeigt, die USA machen notfalls Ernst."

Die EU und damit auch Deutschland seien derweil noch mit Verhandlungen beschäftigt gewesen und damit in die "Zuschauerrolle" verdrängt worden, stellte Lemke kritisch fest. "Das sollten wir dringend ändern. Aber die Realität ist so", bekannte Laschet. "Die EU redet mit 27 Stimmen." Außerdem ließ der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses kein gutes Haar an der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas: "Sie ist überhaupt nicht sichtbar, kümmert sich eigentlich mehr um die Ukraine. Sie versteht auch relativ wenig davon."

An der Kritik an Verteidigungsminister Johann Wadephul, dem "Fenchelteediplomatie" vorgeworfen wurde, wollte sich Laschet indes nicht beteiligen. "Bei Prognosen, was Präsident Trump machen wird, wäre ich immer vorsichtig", sagte er nur und fügte stattdessen hinzu: "Wenn die Welt nicht mehr auf Verhandlungen setzt, haben wir nur noch Kriege." Trotzdem räumte Laschet ein: "Der Iran hat in der Tat fast 20 Jahre lang die Welt an der Nase herumgeführt. Ist es friedliche Nutzung der Kernenergie, wenn man 80 Meter unter der Erde die ganzen Dinge vorbereitet?"