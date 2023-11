"Young Sheldon" endet mit der siebten Staffeln

Die Serie "The Big Bang Theory" wurde zum großen Erfolg. Auch das Spinoff-Prequel "Young Sheldon" kam bei den Fans gut an. Darin wird die Jugend des Wissenschaftlers erzählt. Doch nun endet die Sitcom mit der siebten Staffel.

Alles hat ein Ende – auch "Young Sheldon": Im September 2017 startete das Spinoff von "The Big Bang Theory", in der die jungen Jahre des Sheldon Cooper (Iain Armitage) erzählt werden. Ab dem 15. Februar 2024 geht die Serie in den USA in die siebte Staffel. Und wie Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment, nun verriet, wird danach Schluss sein, wie "Variety" berichtet.

Sheldon Cooper begeistert in groß und klein "Als Prequel zu einer der größten Comedys hat 'Young Sheldon' bewiesen, dass der Blitz zweimal einschlagen kann", erklärte sie, "die Serie zeichnete sich durch eine bemerkenswerte Besetzung aus, die sich vom ersten Moment an wie eine Familie anfühlte, und erweckte die Charaktere mit einzigartigen, zu Herzen gehenden Geschichten zum Leben, die das Publikum von Anfang an in ihren Bann zogen."

Dabei bedankte sich Reisenbach bei "den ausführenden Produzenten Chuck Lorre, Steve Molaro und Steve Holland sowie dem gesamten Autoren- und Produktionsteam für sechs wunderbare Staffeln. Wir freuen uns darauf, die letzte Staffel zu sehen und sie mit den besten Episoden für die Fans gebührend zu verabschieden".

Das Serienfinale wird eine Stunde gehen und am 16. Mai 2024 ausgestrahlt. Es ist auch bekannt, dass die siebte Staffel kürzer wird als die vorherigen, weil die Drehbuchsaison aufgrund des Autoren- und Schauspielerstreiks verkürzt wurde. In der Erfolgsserie "The Big Bang Theory" wird der erwachsene Sheldon Cooper von Jim Parsons gespielt. Für die Rolle erhielt der Schauspieler vier Emmys und einem Golden Globe.