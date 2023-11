"Monarch: Legacy of Monsters": Lohnt sich die neue Godzilla-Serie?

Es gibt Nachschub aus der Godzilla-Mythologie: Apple TV+ startet die neue Serie "Monarch: Legacy of Monsters". Im Mittelpunkt stehen allerdings nicht die riesigen Kreaturen, sondern Menschen, die durch das Auftauchen von Godzilla und Co. ihr Leben neu ordnen müssen.

Allen Unkenrufen zum Trotz: Der letzte Vorhang für Godzilla, King Kong und ihre Titanen-Kumpel ist noch lange nicht gefallen. Die Monsterparty geht jetzt erst als Serie weiter: "Monarch: Legacy of Monsters" setzt bei Apple TV+ ab 17. November nach den Ereignissen im letzten Kinofilm "Godzilla vs. Kong" ein.

Die Russells spielen den Army-Offizier Lee Shaw in Vergangenheit und Gegenward. Als junger Mann hat Shaw Wissenschaftler bei der Suche nach den Monstern unterstützt. Mit seinem Wissen über die Geheimorganisation Monarch und deren Einfluss auf den Werdegang von Godzilla und Co. greift er in der Gegenwart den Halbgeschwistern Cate (Anna Sawai) und Kentaro Randa (Ren Watabe) unter die Arme, die erst nach dem Tod ihres Vaters voneinander erfahren. Gemeinsam wollen sie die mysteriösen Umstände des Flugzeugabsturzes klären, bei dem ihr Vater ums Leben kam.

Dabei entdecken sie eine Sammlung versteckter Akten, die auf Monarch verweisen und die Organisation aufschrecken. Danach folgen in "Monarch: Legacy of Monsters" wilde Verfolgungsjagden um den halben Globus, Einblicke in die Vergangenheit und überraschende Erkenntnisse über die wahre Natur der Titanen. Im Kern aber geht es in der Apple-Serie darum, wie Familien mit ihren Vermächtnissen umgehen und wie jeder einzelne mit sich selbst ringt, wenn die Zukunft ungewiss ist und jederzeit und überall urzeitliche Monster auftauchen können.