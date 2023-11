Hitziger Streit entbrennt bei "Markus Lanz" über Nahost-Konflikt: "Pure Hamas-Propaganda"

Der Krieg im Nahen Osten löst heftige Proteste auf der ganzen Welt aus. Während die deutsche Bundesregierung fest an der Seite Israels steht, fordern auch in Deutschland zahlreiche Stimmen ein Ende des Elends in Gaza. Bei "Markus Lanz" äußerte sich unter anderem der deutsch-palästinensische Student Yazan Abo Rahmie zu den Zuständen in seiner alten Heimat.