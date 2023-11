Melania Trump eckt auf Beerdigung an: Shitstorm im Netz

Unpassendes Outfit für einer Beerdigung? Rosalynn Carter verstarb mit 96 Jahren und wurde kürzlich beigesetzt. Melania Trump war bei der Beerdigung anwesend, hielt sich jedoch, bei ihrer Kleiderauswahl, nicht an die Farbe der Trauer: Schwarz. Dafür erntete die Ex-First-Lady viel Kritik in den sozialen Netzwerken.

Zwischen 1977 und 1981 war Jimmy Carter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nicht nur damals konnte er sich auf seine Ehefrau Rosalynn stets verlassen. Ganze 77 Jahre war das Paar verheiratet, ehe die einstige First Lady am 19. November im Alter von 96 Jahren verstarb. Auf ihrer Beerdigung erwiesen ihr auch Ex-Präsident Donald Trump und Gattin Melania die letzte Ehre. Letztere erzürnte dabei mit ihrer Outfit-Wahl die Gemüter in den sozialen Medien.

Während ein Großteil der Anwesenden den traurigen Anlass mit schwarzer Kleidung oder in dunklen Blautönen beging, stach Melania Trump im grau-gesprenkelten Trenchcoat hervor. Das stieß einigen Nutzern auf der Plattform X (einst Twitter) negativ auf. "Ihre Anwesenheit hatte nichts mit dem Tod der ehemaligen First Lady Carter zu tun", kritisierte ein Nutzer. "Es war ein 'Schau mich an'-Gang."

Wenig überraschend reagierte Melania Trump bislang nicht auf die Vorwürfe. Dagegen hatte sie kurz nach Bekanntwerden des Todes von Rosalynn Carter via X kondoliert. "Rosalynn Carter hinterlässt ein bedeutendes Erbe, nicht nur als First Lady, sondern auch als Ehefrau und Mutter", schrieb sie. "Wir werden uns immer an ihr dienendes Herz und ihre Hingabe an ihren Mann, ihre Familie und ihr Land erinnern."