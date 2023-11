RTL überträgt Finale der U17-Weltmeisterschaft live im Free-TV

Es wird ein packendes Finale: am Samstag tritt der deutsche Fußball-Nachwuchs gegen Frankreich bei der U17-Weltmeisterschaft an. RTL wird die Partie live im Free-TV übertragen.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht nach einem packenden Halbfinale gegen Argentinien im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien – und RTL überträgt die Partie live im Free-TV. Der Titeltraum ist in greifbarer Nähe: Am kommenden Samstag, 2. Dezember, trifft der DFB-Nachwuchs um 13 Uhr deutscher Zeit erneut auf Frankreich. Erst im Juni setzte sich Deutschland im Elfmeterschießen gegen die Franzosen durch und krönte sich zum Europameister.