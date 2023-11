News zu "Avatar 3": James Cameron verrät Details

"Avatar"-Regisseur James Cameron (69) hat bestätigt, dass "Avatar 3" in zwei Jahren in die Kinos kommen soll. Das berichtet die US-Zeitschrift "Entertainment Weekly". "Wir befinden uns gerade in einer sehr hektischen zweijährigen Postproduktion", erklärte der Oscar-Preisträger. "Es wird also Weihnachten '25 sein." Ursprünglich sollte der Film eigentlich schon im kommenden Jahr erscheinen.

Cameron will die neuseeländische Staatsbürgerschaft

Zum Vergleich: Zwischen den Veröffentlichungen von "Avatar – Aufbruch nach Pandora" (2009) und "Avatar: The Way Of Water" (2022) lagen ganze 13 Jahre. Denn Cameron verriet in dem Interview mit "Entertainment Weekly", dass die Dreharbeiten zu den Teilen drei und vier zur gleichen Zeit wie "Avatar 2" stattfanden. So habe man den "'Stranger Things'-Effekt" umgehen wollen. "Ein Grund für einen so perfekt orchestrierten Drehplan: die Wachstumsschübe von Kindern", erklärte der Filmemacher.