"Good Luck Guys": Vorgeschichte zwischen Aurelia und Yasin sorgt für Zündstoff

Man nehmen ein paar Reality-TV-Stars aus dem „Bachelor“-, „Love Island“- oder „GNTM“-Universum, und setze sie auf einer einsamen Insel aus. So ließe sich das Konzept von „Good Luck Guys“ wohl in einem Satz beschreiben. Dass Zank und Zoff nicht lange ausbleiben, kann sich wahrscheinlich jeder denken.

Das letzte Spiel haben die Kandidatinnen und Kandidaten halbwegs erfolgreich hinter sich gebracht. Der Hunger ist dennoch groß – Überwiegend gibt es Reis und Kokosnüsse zu essen. Wie schön wäre da ein bisschen Abwechslung in Form von Fleisch zum Beispiel. Dass in der Nähe des Camps drei Hühner leben, bringt ein paar der Reality-Stars auf kuriose Gedanken. Mit einem Netz gehen sie auf Hühnerjagd. Wie es dann mit dem gefangenen Huhn weitergehen soll, traut sich keiner der Anwesenden auszuführen. Also hungern sie lieber weiter. Zu allem Unglück kommt hinzu, dass Michaela zuletzt ein Feuerzeug aus dem Shop hat mitgehen lassen. Das wird natürlich bestraft: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen ein paar ihrer wertvoll erspielten Perlen abgeben. Außerdem bleibt der Lebensmittel-Shop einen Tag lang geschlossen. Die Stimmung sinkt auf den absoluten Nullpunkt.

Yasin und Aurelia kannten sich bereits vor den Dreharbeiten Während Juliano und seine Teampartnerin Zoé mit Kommunikationsproblemen kämpfen, beschäftigt Yasin und Aurelia etwas ganz anderes. Die beiden haben eine Vorgeschichte. „Wir haben uns vor der Show ganz gut verstanden. Wir waren kein Pärchen oder so, aber wir waren schon sehr close miteinander“, verrät Yasin. Dass er trotzdem auf dem Flug nach Thailand mit einer anderen Kandidatin geknutscht hat, versetzte Aurelia einen Stich ins Herz. „Das ist das Respektloseste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe“, resümiert Aurelia. Die beiden haben Klärungsbedarf, denn auf der Insel können sie sich nicht aus dem Weg gehen. Bei einem Gespräch unter vier Augen am Strand zeigt Yasin Reue: „Ich bereue es, dass ich sie verletzt habe.“