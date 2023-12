Carolin Kebekus rechnet mit Schönheitsindustrie ab: "Wie viel Zeit ich damit verschwendet habe, meinen eigenen Körper zu hassen!"

Carolin Kebekus stellte in ihrer aktuellen Folge ihrer Satireshow die Schönheitsindustrie an den Pranger. Die Entertainerin litt selbst ebenfalls unter dem gesellschaftlich auferlegten Schönheitswahn und sprach offen darüber, dass sie früher ihren Körper hasste.

Frauen steht heutzutage die Welt offen – solange die Optik stimmt. Zu diesem Schluss kam Carolin Kebekus am Donnerstagabend in einer neuen Ausgabe ihrer "Carolin Kebekus Show" (abrufbar in der ARD Mediathek). "Alle wollen gut aussehen. Vor allem wir Frauen verwenden sehr viel Zeit auf das Thema Schönheit", monierte die 43-Jährige.

Wie die Schönheitsindustrie mit dem Leben und den Gefühlen spielt

Vor allem Frauen kämen schon früh mit dem Schönheitsdruck in Berührung – auch Kebekus selbst. "Ich dachte, ich habe in diesem Zustand mal eine Pause von dem ganzen Druck", verriet sie und spielte damit auf ihre Schwangerschaft und die damit einhergehenden körperlichen Veränderungen an. Eigentlich fühle sie sich wohl in ihrem Körper: "Bis ich Instagram aufmache. Da wird mir nämlich gesagt: 'Ja! fühl dich wohl, embrace your pregnant body. Aber bleib f****bar!'"