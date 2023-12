"25 Jahre Galileo – Das große Galiläum mit KI": ProSieben feiert mit 25 Stunden Sendezeit

Den Anfang macht um 19.05 Uhr "25 Jahre Galileo – Das große Galiläum mit KI". Auf das Magazin, in dem unter anderem ein großes KI-Experiment auf das TV-Publikum wartet, folgt um 20.15 Uhr die Show "25 Pictures – Die größten Bilder aus 25 Jahren Galileo". Aiman Abdallah und Stefan Gödde präsentieren in der Primetime-Show "die unglaublichsten Geschichten, spektakulärsten Bilder und größten Staun-Momente" der Sendung.

Um 23 Uhr beleuchtet "Galileo – True Crime" unglaubliche Kriminalfälle. Im Anschluss (ab 0.15 Uhr) folgen die gesamte Nacht über "Galileo Classics". Am Samstag, 2. Dezember, feiert ab 6.05 Uhr "Galileo Kids" Premiere, bevor ab 10 Uhr bis in die Abendstunden verschiedene "Galileo"-Formate, darunter "Galileo Lost Places" (12.20 Uhr), "Galileo Mission to Moon" (13.25 Uhr) und "Galileo Billo Binder" (16.50 Uhr) auf dem Programm stehen. Den Abschluss bildet die Gameshow "Galileo Top Brain" (19.05 Uhr), in der unter anderem Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihr Wissen unter Beweis stellen werden.