Gewinne Gutscheine für den Film-Anbieter "LaCinetek"!

Das Konzept ist wohl einmalig: Regisseurinnen und Regisseure aus aller Welt haben für "LaCinetek" eine Liste ihrer Lieblingsfilme erstellt. Diese Streifen hat der Film-Anbieter zusammengetragen und bietet die bekannten Klassiker sowie verborgene Schätze zum digitalen Verkauf oder Verleih an. Wir verlosen Gutscheine für "LaCinetek".

LaCinetek

Die angebotenen Filme auf www.lacinetek.de werden von Regisseuren aus aller Welt ausgewählt und präsentiert. Alle an "LaCinetek" mitwirkenden Regisseure haben jeweils eine Liste ihrer 50 Lieblingsfilme zusammengestellt, ihre ideale Kinemathek. Der Katalog besteht aus der Verbindung all dieser Listen und wächst Monat für Monat durch Neuerwerbungen und durch die Liste jeweils eines neuen Regisseurs. Das Ziel von "LaCinetek" ist es, im Internet Filme zugänglich zu machen, die sonst nicht sichtbar wären, und so ihre cineastische Leidenschaft zu vermitteln. Derzeit sind beim Anbieter über 850 bedeutsame Filme des 20. Jahrhunderts im Katalog, darunter über 600, die zuvor nirgends als Video-on-Demand zur Verfügung standen.