Zwei neue Gesichter bei "Sturm der Liebe": Ingolf Lücks Tochter ergattert Rolle

Es gibt wieder frischen Wind und neue spannende Geschichten im "Fürstenhof" von "Sturm der Liebe". Zwei neue Gesichter werden die beliebte ARD-Serie bereichern. Milan Marcus, der unter anderem bereits bei "Verbotene Liebe" zu sehen war und Ingolf Lücks Tochter Lily.

Lily Lück freut sich "die Böse zu spielen und ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen" Seit 2005 zieht die ARD-Daily "Sturm der Liebe" (werktags, 15.10 Uhr) ein Millionen-Publikum in den Bann. Ganze 17 Staffeln wurden in knapp 20 Jahren produziert – ein langer Zeitraum, in dem Darstellerin kamen und gingen. Schon bald stoßen zwei weitere neue Gesichter zum Cast der Serie hinzu. Lily Lück (geboren 2000) wird ab Folge 4171 (voraussichtlicher Sendetermin: Donnerstag, 21. Dezember) als Zoe de Lavalle zu sehen sein. Die Jungschauspielerin schlüpft in die Rolle der Tochter einer französischen Adelsfamilie und mischt den "Fürstenhof" auf. Denn sie hat einen Narren am attraktiven Geschäftsführer Philipp Brandes gefressen.

Lücks prominenter Vater, der deutsche Schauspieler Ingolf Lück, zeigte sich einst im "Express"-Interview sehr stolz, "zumal Lily direkt von ihrer absoluten Wunsch-Schauspielschule angenommen wurde, als sie vorgesprochen hatte." Das sei ihm leider nicht gelungen. Lily Lück freute sich ebenfalls über das Engagement: "Als ich die Rolle der Zoe gelesen habe, konnte ich es gar nicht abwarten, sie zu spielen", wird die Schauspielerin in der Pressemitteilung zitiert. "Zugegebenermaßen macht es manchmal auch einfach großen Spaß, die Böse zu spielen und ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen".

Milan Marcus: "Tom ist charmant, im Kern aber auch mal ziemlich unsicher" Ebenfalls neu am Set: Milan Marcus (36) spielt ab Folge 4.186 (voraussichtlicher Sendetermin: Donnerstag, 25. Januar) die Rolle des neuen Chauffeurs Tom Dammann. Die Sonnbichlers nehmen den jüngsten Sohn von Hildegards Nichte in Bichlheim herzlich in Empfang. Während seines Arbeitsalltages kommt er Alexandra Schwarzbach näher. "Tom ist charmant, im Kern aber auch mal ziemlich unsicher", weiß Marcus über seine Figur. Für ihn sei die Rolle eine einmalige und sehr besondere schauspielerische Aufgabe, die er total genieße. "Alles ist total familiär und die wunderschönen Drehorte tun ihr Übriges", schwärmt er über das "Sturm der Liebe"-Set.

Während Marcus bereits in Formaten wie "Verbotene Liebe" (ARD) und "112 – Sie retten Dein Leben" (RTL) zu sehen war, hatte Lück schon Auftritte in den TV-Serien "Friedmanns Vier" (RTL+) und "The Drag and Us" (ZDF).