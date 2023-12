Dritte Staffel von "Sisi" gestartet: Es wird ungemütlich in Wien!

Animationsfilm bei RTL

"Encanto": Auf der Suche nach den eigenen Suprkräften

Für Mirabel ist es nicht einfach. Alle in ihrer Familie haben Superkräfte, nur sie nicht. Doch dann kommt die Situation, in der der Teenager zeigen muss, was wirklich in ihr steckt. Heute Abend zeigt RTL den farbenfrohen Animationsspaß.

