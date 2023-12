"Das Adventsfest der 100.000 Lichter": Kritik zur Live-Show mit Florian Silbereisen

Noch nicht in Weihnachtsstimmung? Vielleicht kann da ja F Florian Silbereisen mit seiner Live-Sendung helfen. Zahlreiche Stars werden im festlichen Ambiente für Unterhaltung sorgen.

Alle Jahre wieder läutet Florian Silbereisen im Ersten die Adventszeit ein. Auch 2023 hat der Moderator zahlreiche Musikkolleginnen und -kollegen eingeladen, um gemeinsam am Vorabend des ersten Advents Kerzen zu entzünden und mit Weihnachtsliedern für festliche Stimmung zu sorgen. Nachdem "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" im Vorjahr aufgrund der Fußball-WM ausnahmsweise vorab aufgezeichnet wurde, meldet sich Silbereisen in diesem Jahr wieder live aus dem längst restlos ausverkauften Congress Centrum in Suhl.