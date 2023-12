Neu bei Netflix "Achtsam Morden": Tom Schilling wird zum mörderischen Anwalt!

Diese Serie ist irgendwo zwischen Achtsamkeitsratgeber und Krimi angesiedelt: in der neuen achtteiligen Netflix-Serie "Achtsam Morden" wird Tom Schilling zu einem gestressten Anwalt, der zum Mörder wird. Emily Cox und Sascha Geršak sind ebenfalls mit von der Partie.

Knapp zwei Jahre nach der Ankündigung der neuen Serie "Achtsam Morden" stellt Netflix die wichtigsten Schauspielerinnen und Schauspieler der Romanverfilmung vor: Tom Schilling wird demnach den Hauptcharakter Björn Diemel verkörpern, einen ebenso erfolgreichen wie gestressten Anwalt. Die Dreharbeiten zur achtteiligen Serie haben gerade in Berlin und im Umland begonnen – unter der Regie von Martina Plura, Max Zähle und Boris Kunz.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Reihe des deutschen Autors und Juristen Karsten Dusse. Der erste Roman wurde in 22 Sprachen übersetzt. "'Achtsam Morden' ist die Geschichte eines bewussten und entschleunigten Mordes, der längst überfällige Schulterschluss zwischen Achtsamkeitsratgeber und Krimi", ist auf der Verlagsseite von Penguin zum ersten Roman zu lesen.

Im Zentrum der Handlung steht Björn (Schilling), ein gestresster Top-Anwalt, der sich mehr Zeit mit seiner Ehefrau (The Last Kingdom"-Star Emily Cox) und Tochter Emily (Pamuk Pilavci) wünscht. Ein Achtsamkeitskurs soll ihm bei der Umsetzung helfen, doch dann läuft alles anders als erwartet: Als Björns Mandant, der skrupellose Mafia Boss Dragen (Sascha Geršak), stirbt, ist nicht nur die Polizei, sondern auch der Mafia-Clan hinter dem um Ruhe bemühten Protagonisten her ...