2. Staffel von "Der Pass" startet: die Streaming-Tipps der Woche

Mit der Sky-Serie "Der Pass" lieferten Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek eine der besten deutschen Serien überhaupt. Noch schwer gezeichnet vom Fall des Krampuskillers in Staffel eins kehrt das Duo am 21. Januar auf die Bildschirme zurück. In den neuen Episoden treibt erneut ein Mörder sein Unwesen – und zwei unerfahrene Ermittler brauchen die Hilfe des eingespielten Gespanns. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.