Dschungelcamp 2022: die Luxusgegenstände der Kandidaten

Das "Dschungelcamp" ist bekanntlich kein Luxusurlaub. Die Kandidaten dürfen kaum eigene Habseligkeiten mit ins Camp nehmen. Was haben sie diesmal dabei?

Viel dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 21. Januar nicht mit ins "Dschungelcamp nehmen". Nur zwei Luxusgegenstände sind pro Person erlaubt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet . Manche Stars wollen beim Schlafen offenbar besonders weich liegen - Sänger Lucas Cordalis (54), Realitystar Tara Tabitha (28), Bodyguard-Legende Peter Althof (66) und Stardesigner Harald Glööckler (56) nehmen ein Kissen mit ins Camp. Cordalis' Kissen stammt von Tochter Sophia (6) und riecht nach ihr, auf dem von Tara Tabitha sind Fotos von Freunden, ihren Hunden und Sprüche abgebildet, und das Kopfpolster von Glööckler ist Decke und Kissen in einem.

Model Janina Youssefian (39) legt Wert auf ihr Äußeres: "Ich nehme eine Haarbürste und auf jeden Fall einen Lippenstift mit", sagt sie der Zeitung. Auch bei Tara Tabitha wandert "eine Bürste für meine Extensions" in den Dschungelcamp-Koffer.

Weitere Beauty-Produkte landen in Linda Nobats (26) Reisetasche: "Meine Luxusgegenstände bestehen aus einem Duschschwamm und aus Vaseline, weil ich sehr trockene Haut und Neurodermitis habe", sagt die Ex-"Bachelor"-Kandidatin. Harald Glööckler packt zudem ein Mundspray ein. Denn: "Ich finde es ganz furchtbar, wenn jemand aus dem Mund riecht."

Ex-"GZSZ"-Star Eric Stehfest (32) nimmt eine Halskette in Ampelfarben als Talisman mit. Was dahintersteckt? "Ampel war mein Spitzname in der Jugend. Das hält mich bei mir, sodass ich mich nicht von irgendwelchen Stimmen von außen irritieren lassen", erklärt er. Auch Peter Althof hat einen Talisman im Gepäck, der aus Thailand stammt und ihn "immer" begleitet.