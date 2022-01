Céline Dion sagt Nordamerika-Tour wegen gesundheitlicher Probleme ab

Sorge um Céline Dion (53): Die Sängerin leidet weiterhin unter gesundheitlichen Problemen. In den sozialen Medien und auf ihrer Webseite hat die 53-Jährige mitgeteilt, dass die Nordamerika-Termine ihrer geplanten "Courage"-Welttournee deswegen abgesagt werden müssen. "Ich hatte wirklich gehofft, dass ich jetzt schon wieder fit bin, aber ich muss wohl einfach geduldiger sein und mich an das Programm halten, das meine Ärzte vorschreiben", erklärte Dion. Sie sei "kürzlich wegen schwerer und anhaltender Muskelkrämpfe behandelt" worden, "die sie daran hindern, aufzutreten", heißt es im Statement.

Sie sei "sehr gerührt von all den aufmunternden Worten, die mir alle in den sozialen Medien geschickt haben". Sie spüre die "Liebe und Unterstützung" ihrer Fans. "Das bedeutet mir sehr viel", betonte sie.

Die Konzerte ihrer Tour in Nordamerika hätten im März und April stattfinden sollen. Die gute Nachricht: Ihre Shows in Europa sind weiterhin geplant. Die Europa-Tour startet am 25. Mai im englischen Birmingham. Auch nach Deutschland wird Céline Dion kommen: Sie wird in Mannheim (12. Juni), Berlin (29. Juni), Hamburg (30. Juni), München (3. Juli) und Köln (6. Juli) auftreten.