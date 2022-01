Axel Schulz bei "The Masked Dancer": "Na ja, trottelig bin ich beim Tanzen schon"

Seine erste Reaktion auf die Anfrage von "The Masked Dancer":; "Ich kann nicht tanzen!" Warum er sich dann doch in die Show getraut hat, erklärt Axel Schulz im Interview.

Das "trottelige" Schaf wurde in der zweiten Folge (13. Januar) der ProSieben-Show "The Masked Dancer" enthüllt. In dem Kostüm steckte der ehemalige Boxer Axel Schulz (53). Er habe zwar vor der Show mit seiner Freundin das Tanzen geübt, aber es sei einfach zu schwierig gewesen, verriet er der Nachrichtenagentur spot on news. "Das war wirklich schrecklich. Aber sie hat mich gut unterstützt." Außerdem spricht er darüber, wie es ihm mit seinem Ausscheiden ergeht. Alle Infos zur Show finden Sie hier.