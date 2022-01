Dschungelcamp 2022: Christin Okpara fliegt raus – Jasmin Herren springt ein

Zwar sei laut RTL generell eine Impfung gegen das Coronavirs keine Voraussetzung für eine Teilnahme an der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Aber: "Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren. Diese Unstimmigkeiten reichen für uns aus, sofort Konsequenzen zu ziehen: Sie wird aus diesem Grund nicht am 'Dschungelcamp' 2022 teilnehmen", erklärte RTL-Unterhaltungs- und Dschungelchef Markus Küttner.