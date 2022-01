Der Bergdoktor: Winterspecial und neue Folgen – Hans Sigl denkt noch nicht ans Aufhören

Mit einem Winterspecial wird die neue "Bergdoktor"-Staffel eröffnet. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Gerüchte, dass Hans Sigl aufhören möchte. "Aber keine Sorge ... Ich mache weiter", sagte der Schauspieler.

Der Bergdoktor Familienfilm • 13.01.2022 • 20:15 Uhr

Es ist eine liebgewordene Tradition in der Programmplanung in den Wochen rund um den Jahreswechsel: das Winterspecial der Erfolgsreihe "Der Bergdoktor" im ZDF. Angefangen hat alles 2010 mit der damals 22. Episode "Durch eisige Höhen". Seither eröffnet die Sonderepisode Jahr für Jahr eine neue Staffel der beliebten Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF. Diesmal ist es die sage und schreibe 133. Episode, welche die nunmehr 15. Staffel einläutet. Sie startet dann "offiziell" am Donnerstag, 20. Januar.

"Kalte Stille": So lautet der Titel, welchen die Drehbuchautorin Lisa Clodt und ihr Kollege Nikolai Müllerschön für den 90-Minüter wählten. Dieser passt gut, bekommt es Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) doch mit einer ganz besonderen Patientin zu tun: Die kleine Flora Gassner (Yuna Bennet) spricht nicht – zumindest nicht mit Fremden, wie Martin Gruber und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht) es für sie sind. Dennoch gelingt es dem Mädchen, die beiden Männer auf ihre Notlage aufmerksam zu machen: Ihre Skilehrerin Nina Dorfmeister (Katia Fellin) ist bei einem gemeinsamen Ausflug gestürzt. Martin und Hans kümmern sich natürlich sofort um die junge Frau, aber auch um Flora, die sie wohlbehalten zu ihrer besorgten Mutter zurückbringen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Diese, so stellt sich alsbald heraus, wusste nichts von dem Ausflug. Überhaupt scheint Viktoria Gassner (Susanne Wuest) auf ihre alte Bekannte schlecht zu sprechen zu sein. Was steckt dahinter? Ehe sich Martin über diese Frage den Kopf zerbrechen kann, gibt es dringendere Probleme zu lösen: Nina hat vor dem Sturz die Kontrolle über ihre Beine verloren. Sie scheint ernsthaft krank. Und dann ist da noch die kleine Flora, die laut Aussagen ihrer Mutter an selektivem Mutismus leidet. Kann Martin ihr Vertrauen gewinnen und sie von der Krankheit heilen?

Reguläre 15. Staffel startet am 20. Januar Es gibt also viel zu tun für den Bergdoktor, der seit nunmehr 14 Jahren von dem Österreicher Hans Sigl verkörpert wird. Auch wenn es in der Vergangenheit immer mal wieder Gerüchte über seinen Ausstieg gab, so konnte der inzwischen 52-Jährige im März 2021 in einem Interview mit der österreichischen Nachrichtenplattform "Kurier" doch seine Fans beruhigen: "Ich weiß nicht, wie es zu dieser Meldung kam. Aber keine Sorge ... Ich mache weiter." Es gibt ohnehin keinen ernsthaften Grund für ein Aus der Reihe: Seit dem Start im Februar 2008 erzielt "Der Bergdoktor" in Deutschland regelmäßig fantastische Einschaltquoten zwischen sechs und acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern pro Folge. Die Marktanteile konnten sich mit Werten zwischen 15 und 20 Prozent ebenfalls sehen lassen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die 15. Staffel an diesen Erfolg anknüpfen wird: Bereits eine Woche später, am Donnerstag, 20. Januar, wird die erste reguläre Episode "Scheinwelten" um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein. Sechs weitere Episoden folgen im wöchentlichen Turnus zur selben Sendezeit im ZDF. Die Dreharbeiten fanden im Juni 2021 am Wilden Kaiser statt.

Der Bergdoktor – Do. 13.01. – ZDF: 20.15 Uhr