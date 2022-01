Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis begibt sich wegen mentaler Probleme in Therapie

In einem Instagram-Chat mit ihren Fans hat die frühere "Bachelorette" Gerda Lewis mentale Probleme offenbart. Seit Monaten gehe es ihr "nicht so gut".

Gerda Lewis hat vieles, von dem andere träumen: 2018 nahm sie an der 13. Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" teil. Ein Jahr später suchte sie als "Die Bachelorette" bei RTL nach der großen Liebe. Heute arbeitet die 29-Jährige vor allem als Influencerin. Und dennoch scheint es Lewis nicht so gut zu gehen, wie man glauben mag. Das jedenfalls verriet sie in einem Frage-Antwort-Spiel auf Instagram.