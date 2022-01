Bushido gegen die Clans: Rapper spricht in RTL-Doku über Bruch mit Abou-Chaker

"Ich bereue vieles, aber vor allem das, was in den letzten Jahren passiert ist", gestand Bushido im November 2021 als Gast der RBB-Sendung "Chez Krömer". Die letzten Jahre seien "hart" gewesen, so der Rapper, der damit vor allem auf den Bruch mit seinem Ex-Manager Arafat Abou-Chaker anspielte. 2017 hatten sich die Wege zwischen dem Musiker und dem Berliner Clanchef getrennt. Wie es zum öffentlich ausgetragenen Bruch kam und was die Folgen für ihn und seine Familie waren, das erzählt der 41-Jährige nun ausführlich in der RTL-Dokumentation "Bushido gegen die Clans – Für die Familie".