Dschungelcamp 2022: die lange IBES-Historie des Cordalis-Katzenberger-Clans

Am 21. Januar startet die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Mit dabei: Sänger Lucas Cordalis (54). Der Sohn von Schlagerlegende Costa Cordalis (1944-2019) und Ehemann von Reality-TV-Ikone Daniela Katzenberger (35) ist bereits der vierte Kandidat aus dem weit verzweigten Cordalis-Katzenberger-Clan. Keine andere Familie stellte bisher mehr Teilnehmer.

Costa Cordalis war der erste Dschungelkönig

Los ging es mit Costa Cordalis. Der in Griechenland geborene Sänger zog gleich in der Premierenstaffel im Januar 2004 ins damals noch wirklich skandalumwitterte Dschungelcamp. Cordalis überzeugte das Publikum, es wählte ihn zum ersten Dschungelkönig der deutschen TV-Geschichte. Alle bisherigen IBES-Gewinner sehen Sie übrigens in dieser Bildergalerie.