Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022: der Modeprinz im Porträt

"Harald Glööckler im Dschungelcamp" ist kein Fiebertraum, sondern wird im Januar 2022 in Südafrika Realität. Als einer der ersten wurde der bekannte Modedesigner als Kandidat für das RTL-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bestätigt. Während sich manche über den extravaganten Charakter freuen, dürfte bei anderen die Schadenfreude überwiegen, einen vermeintlich verwöhnten Modezaren in die berüchtigten Ekelprüfungen schicken zu dürfen. Für die wenigen, die mit dem Namen Harald Glööckler nichts anfangen können, folgt ein Porträt.

Woher man Harald Glööckler kennen könnte, ist gar nicht so leicht festzulegen. Denn seit seiner Geburt 1965 im baden-württembergischen Maulbronn kann der heutige Modedesigner und Unternehmer einen beachtlichen Lebenslauf vorweisen. Im Jahr 1987 eröffnete er, zusammen mit seinem heutigen Ehemann Dieter Schroth, ein Bekleidungsgeschäft auf dem Fashion Boulevard in Stuttgart, welches drei Jahre später den Namen "Pompöös" tragen sollte. Was mit dem Verkauf von eigens designten Hosen und Hemden begann, entwickelte sich zu einem Modeimperium und "Pompöös" zu einer geschützten Marke, die bis heute für den extravaganten und besonderen Stil der von Harald Glööckler erschaffenen Stücke steht.

In einem Interview im NDR sagte der Unternehmer einmal, es sei leichter aufzuzählen, was er nicht gemacht habe, als aufzuzählen, was er gemacht habe – und das stimmt. Seinen guten Ruf in der Modewelt erreichte er mit großen Haute-Couture-Schauen, seinen Ruf in ganz Deutschland spätestens mit dem Einstieg ins Teleshopping und der Zurschaustellung seines besonderen Lebens in Personality-Dokuserien auf dem TV-Sender VOX.

Er ist Sänger, Maler, Autor, Entertainer. Er designt Schmuck, Porzellan, Heimtextilien und – ach ja – von ihm gab es auch ein Fertighaus zu kaufen. Da reichte ein "ö" im Namen einfach nicht aus und so hat der Mann, der mit bürgerlichem Namen Harald Glöckler heißt, nicht nur einen zusätzlichen Umlaut in Anspruch genommen, sondern sich auch selbst zum "Prinz Pompöös" ernannt. "Sowieso gibt es wenig Dinge, die die Kunstfigur Harald Glööckler dem Zufall überlässt. Geht es beispielsweise um sein Äußeres, gibt sich der 56-Jährige nicht dem natürlichen Alterungsprozess hin, sondern hilft gerne nach, um den, wie er sagt, "Verfall" nicht mitansehen zu müssen.

Immerhin geht er offen und ehrlich mit dem Thema um und wer das ein oder andere Interview mit Harald Glööckler gesehen hat, dem dürfte die direkte Art des Modeprinzen bekannt sein. Eins sollte klar sein: Allein das Geld wird Harald Glööckler nicht in den Dschungel gelockt haben. Er selbst hat in einem Interview im NDR zugegeben, dass vor allem die Chance auf PR und Öffentlichkeit eine Rolle bei der Entscheidung gespielt habe. Gerade während der vergangenen Lockdowns habe er oft alleine in der Kälte im Garten gesessen und das Gefühl gehabt, nicht mehr "stattzufinden". Da wäre es dem 56-Jährigen lieber, im Warmen zu sitzen und Millionen Menschen gucken ihm dabei zu. Außerdem ist er der Überzeugung, dass es jedem gut täte, aus seiner Komfortzone herauszutreten. Man könnte fast meinen, dem Modezaren wurde etwas langweilig.

Wie schlägt sich "Prinz Pompöös" in den Dschungelprüfungen? Die Teilnahme von Harald Glööckler am RTL-Format "Dschungelcamp" dürfte der ein oder anderen schadenfrohen Person besonders zusagen. Denn gerade von einem eitlen Modeprinzen, der in Kreisen verkehrt, von denen man viel Glitzer und Glamour vermutet, wird großes Drama erwartet. Die Chancen stehen gut, dass die Zuschauer den Designer zu einigen Dschungelprüfungen schicken werden. Einfach nur um zu sehen, ob der "Prinz Pompöös" im Dreck eine Kakerlake essen, oder aber eine große inszenierte Show abziehen wird.

Doch diesen Leuten sei gesagt, dass sie eventuell enttäuscht werden könnten. Wer nämlich dachte, dass Harald Glööckler allein schon ohne seine Schminke keine drei Tage durchhalten wird, hat das Organisationstalent Glööckler unterschätzt. In seinen Vorbereitungen für den Dschungel setzt der Modeprinz voll und ganz auf Permanent Make-Up. Tätowierte Augenbrauen, permanenter Lidstrich, rot tätowierte Lippen und sogar der Bart und die Kopfhaare wurden mit permanenter Farbe aufgefüllt.

Harald Glööckler geht also sicher davon aus, bis zum Schluss im Dschungel zu bleiben und die Krone mitzunehmen. In Interviews mit RTL verriet er, sich zunächst keine Grenzen zu setzen. Auch die exotischen Tiere und die "Wohn"verhältnisse im Camp beeindrucken ihn nicht besonders. Die Situation, ständig von Kameras beobachtet zu werden sei für ihn "wie im Schlafzimmer". Ob der sich vegetarisch ernährende Designer auch Tiere essen wird, wenn er muss?

Was Harald Glööckler jedoch tatsächlich zur Herausforderung werden könnte, sind die anderen Kandidaten, die mit ihm das Camp teilen werden. Da er selbst ein Meister der Selbstinszenierung ist und nie seinen Anstand in der Öffentlichkeit verliert, dürfte es ihm umso schwerer fallen, wahre Störenfriede im Camp zu tolerieren. Und für solche hat RTL ja bekanntlich oft noch einen Platz in der Sendung übrig.

Da bleibt nur zu hoffen, dass Glööckler seinem Vorsatz, in sich zu ruhen, treu bleibt und sich nicht aus der Bahn bringen lässt. Denn der Unternehmer wird bereits mit einigen Sympathiepunkten den Dschungel betreten. Durch seine Präsenz in den Medien konnten die Menschen immer mal wieder private Einblicke in die Person hinter dem Modeimperium bekommen. Und diese ist ein intelligenter Mann, der immer versucht das positive im Leben zu sehen und dabei einen unerwartet trockenen Humor besitzt. Seiner schweren Kindheit mit einem gewalttätigen Vater konnte er mithilfe der Mode und dem Blick für das Schöne entfliehen und zu dem Menschen werden, der er heute ist. Manchen ist die glitzernde Kunstfigur Harald Glööckler zu viel. Viele haben jedoch Respekt vor seiner Arbeit und dem Engagement, mit welchem er seine Projekte immer verfolgte und stets zu Ende brachte. Nun lautet sein nächstes Projekt "Dschungelcamp".