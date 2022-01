Dschungelcamp 2022: Filip Pavlovic – Bilderbuch-Karriere im Reality-TV

Mit der "Bachelorette" fing alles an, nun krönt Filip Pavlovic seine Karriere als Reality-Star mit der "Dschungelcamp"-Teilnahme. Immerhin hat er er sich das Ticket tatsächlich hart erarbeitet ...

Am 21. Januar um 21.30 Uhr ist es wieder so weit: Die RTL-Reality-Show "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" startet in die 15. Staffel. Pandemiebedingt findet das Format allerdings nicht wie gewohnt im australischen Dschungel statt, sondern in der Nähe des südafrikanischen Krueger-Nationalparks. Bei der Moderation bleibt es aber wie gewohnt bei den "Dschungelcamp"-Urgesteinen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Alle Infos zur 15. Staffel finden Sie hier.

Einer der "Dschungelcamp"-Kandidaten ist Filip Pavlovic, der sich 2021 als Sieger der "Dschungelshow" sein Dschungelticket sicherte. Doch wer ist eigentlich dieser Filip Pavlovic und warum darf er sich Promi nennen? Im Folgenden stellen wir Pavlovic in einem kurzen Porträt vor:

Am 21. Juni 1994 wurde Filip Pavlovic in Hamburg geboren. Den inzwischen 26-jährigen Single mit bosnischen und kroatischen Wurzeln konnte man 2018 als Rosenanwärter der RTL-Fernsehshow "Die Bachelorette" mit Nadine Klein zum ersten Mal im TV erleben.

Pavlovic musste sich fürs "Dschungelcamp" qualifizieren Es war sein Sprungbrett auf dem Weg zu Karriere als Reality-Sternchen, denn danach folgten weitere Formate wie "Bachelor in Paradise" oder "Das große Sat.1 Promiboxen". Bei den Kuppelshows schnitt Pavlovic eher durchschnittlich ab, doch für ihn hieß es "Pech in der Liebe, Glück im Spiel": Im Januar 2021 gewann der Reality-TV-Star die "Dschungelcamp"-Ersatzshow "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" und sicherte sich somit einen Platz im südafrikanischen Dschungel 2022 und außerdem ein Preisgeld von 50.000 Euro. In der Show mussten die Kandidaten in verschiedenen Spielchen ihre Dschungeltauglichkeit beweisen und auch die Zuschauer überzeugen. Pavlovic setzte sich u.a. gegen Djamila Rowe und Mike Heiter durch.

Neben seiner Arbeit als Geschäftsführer in der Reinigungsfirma seiner Eltern, strebte der gebürtige Hamburger auch eine Karriere als Rapper an. 2019 veröffentlichte er seine erste und bisher einzige Single "Benz AMG in Weiß". Ob er seine Rapper-Karriere weiterführen wird, bleibt abzuwarten.

Pavlovic kam bei den TV-Zuschauern bisher gut an, nicht umsonst gewann er im August 2020 die Show "Like Me – I’m famous" als "beliebtester" Promi und sicherte sich auch in der "Dschungelshow" dank der Anrufe seiner Fans den Sieg. Ob er seine Beliebtheitswerte weiter steigern kann oder im "Dschungelcamp" andere Seiten von sich zeigen wird, sehen wir ab 21. Januar auf RTL.