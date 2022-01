RTL zeigt die alten "Manta"-Filme

Am Freitag geht das Dschungelcamp los - und der ein oder andere wird sich fragen, woher er die Teilnehmerin Tina Ruland (55) kennt. Diese Frage könnte schon am Sonntag beantwortet werden.

Denn RTL nimmt ab 11:55 Uhr den Film "Manta - Der Film" und ab 13:50 Uhr die Komödie "Manta, Manta" ins Programm. Weibliche Hauptrolle in letzterem: Tina Ruland, die die Uschi, Freundin von Til Schweigers (58) Bertie, spielt und damit Anfang der 1990er ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte.

Ruland hatte erst kürzlich in Interviews darüber gesprochen, was die Beweggründe für ihre Teilnahme in der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sind. "Die letzten zwei Jahre waren katastrophal, natürlich kann ich das Geld sehr gut brauchen", erklärte sie im Gespräch mit "Bunte". Um ihre Grenzen kennenzulernen, müsse sie jedenfalls nicht nach Südafrika, "die habe ich als alleinerziehende Mutter zweier Söhne und nach 30 Jahren im Schauspielgeschäft wirklich genügend ausgetestet".